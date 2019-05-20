В Кемерове началось строительство сквера памяти на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

"В настоящий момент ведутся работы по устройству монолитных каркасов, сети все проложены, подключения и врезки сделаны. Мы планируем выдавать под облицовку конструкции [капитальных сооружений] на следующей неделе. Материалы для облицовки, каменные блоки и плитка для укладки дорожек заказаны, они в настоящий момент изготавливаются", - сказал Анисимов.

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Подрядные организации в Кемерове начали строительство сквера памяти с фонтаном на площадке снесенного после пожара ТЦ "Зимняя вишня", возводятся капитальные сооружения, подготовительные работы завершены. Об этом в ходе осмотра строительной площадки доложил губернатору региона Сергею Цивилеву заместитель главы города Кемерово Дмитрий Анисимов.

Как сообщалось ранее, на месте снесенного после пожара торгового центра "Зимняя вишня" за счет благотворительных средств будет разбит сквер памяти о погибших площадью 2 гектара. Над проектом сквера совместно работали кемеровские и американские архитекторы, по их замыслам в сквере высадят 60 сосен, что соответствует числу трагически погибших при пожаре людей. Также здесь будут размещены фонтан, ротонда, православная часовня и амфитеатр.

Сроки открытия сквера неоднократно переносились, изначально оно было запланировано на сентябрь 2018 года. Но из-за затянувшихся работ по сносу здания торгового комплекса, строительные работы были отложены еще на год. Минувшей весной подрядчики занялись прокладкой необходимых для реализации архитектурного проекта инженерных сетей и только после этого смогли начать основное строительство. На завершение проекта потребуется около трех месяцев, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Кузбасса.

"К 1 сентября этот район Кемерова должен быть сдан под ключ", - говорится в официальном сообщении областной администрации. Уточняется, что губернатор поручил муниципалитету кроме благоустройства территории сквера провести ремонт фасадов близлежащих домов и отремонтировать автомобильную дорогу.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, расследование одного из них завершено и передано на рассмотрение в суд.