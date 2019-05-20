В Кемерове началось строительство сквера памяти на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Подрядные организации в Кемерове начали строительство сквера памяти с фонтаном на площадке снесенного после пожара ТЦ "Зимняя вишня", возводятся капитальные сооружения, подготовительные работы завершены. Об этом в ходе осмотра строительной площадки доложил губернатору региона Сергею Цивилеву заместитель главы города Кемерово Дмитрий Анисимов.
"В настоящий момент ведутся работы по устройству монолитных каркасов, сети все проложены, подключения и врезки сделаны. Мы планируем выдавать под облицовку конструкции [капитальных сооружений] на следующей неделе. Материалы для облицовки, каменные блоки и плитка для укладки дорожек заказаны, они в настоящий момент изготавливаются", - сказал Анисимов.
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Как сообщалось ранее, на месте снесенного после пожара торгового центра "Зимняя вишня" за счет благотворительных средств будет разбит сквер памяти о погибших площадью 2 гектара. Над проектом сквера совместно работали кемеровские и американские архитекторы, по их замыслам в сквере высадят 60 сосен, что соответствует числу трагически погибших при пожаре людей. Также здесь будут размещены фонтан, ротонда, православная часовня и амфитеатр.
Сроки открытия сквера неоднократно переносились, изначально оно было запланировано на сентябрь 2018 года. Но из-за затянувшихся работ по сносу здания торгового комплекса, строительные работы были отложены еще на год. Минувшей весной подрядчики занялись прокладкой необходимых для реализации архитектурного проекта инженерных сетей и только после этого смогли начать основное строительство. На завершение проекта потребуется около трех месяцев, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Кузбасса.
"К 1 сентября этот район Кемерова должен быть сдан под ключ", - говорится в официальном сообщении областной администрации. Уточняется, что губернатор поручил муниципалитету кроме благоустройства территории сквера провести ремонт фасадов близлежащих домов и отремонтировать автомобильную дорогу.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, расследование одного из них завершено и передано на рассмотрение в суд.