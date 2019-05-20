Почти 3 тыс. человек в Пермском крае получили компенсации при переходе на цифровое ТВ

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края выплатили компенсацию расходов на приобретение и установку оборудования при переходе на цифровое телевидение почти трем тысячам граждан, сообщил в понедельник губернатор региона Максим Решетников на заседании совета глав муниципальных образований.

"Мы один из первых субъектов, кто начал активно заниматься этим вопросом. На краевом уровне оказываем помощь пенсионерам, получающим социальную пенсию, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Из бюджета направили почти 3 млн рублей, у нас 2880 человек получили компенсацию на установление средств, необходимых для приема сигнала", - сказал он.

Губернатор добавил, что в Пермском крае была проведена большая информационная кампания с населением по вопросам перехода к цифровому вещанию, а с управляющими компаниями - по восстановлению общедомовых антенн.

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, телевидение региона перейдет на цифровое вещание 3 июня 2019 года. "Федеральные каналы отключат вещание в аналоговом формате, все региональные каналы продолжат вещание в аналоговом формате до конца действий своих лицензий", - сказал он.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового телевещания к цифровому. Переход поэтапный: он начался в феврале и займет полгода. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется цифровая приставка.