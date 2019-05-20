Фонд Австрийской национальной библиотеки пополнила книга, подаренная Путиным Курцу

ВЕНА, 20 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Фонд Австрийской национальной библиотеки пополнился антикварной книгой, которую президент России Владимир Путин подарил канцлеру Австрии Себастьяну Курцу во время его визита в Санкт-Петербург в октябре 2018 года. Об этом сообщили в понедельник в посольстве РФ в Вене.

Книгу в фонд библиотеки передали представители ведомства федерального канцлера Австрии. Речь идет об отчетной работе автора Йозефа Валенты 1790 года под названием "Коллекция самых необычайных городов и крепостей, которые в 1788, 1789 и 1790 годах были взяты осадой императорско-королевской австрийской и царской русской армиями". В ней города отмечены в своих истинных границах и проиллюстрированы наряду с их кратким описанием. Редкая книга-отчет на немецком языке содержит 35 гравюр о совместной войне России и Австрии против Османской империи.

"Состоявшаяся сегодня в помещениях Национальной библиотеки в Хофбурге торжественная церемония была организована по прямому поручению Федерального канцлера. Этот символический акт является отражением поступательного развития российско-австрийских отношений и нашего успешного сотрудничества в культурной и историко-архивной сферах. Рады, что переданное издание найдет свое достойное место в Австрийской национальной библиотеке", - заявил посол России Дмитрий Любинский, который принимал участие в церемонии.

Австрийская национальная библиотека является крупнейшим книгохранилищем Австрии, которое расположено во дворце Хофбург в центре Вены. Она была основана в 1368 году и на протяжении многих лет служила хранилищем собраний книжных коллекций императорской династии Габсбургов. В ней представлены ценные манускрипты, старинные печатные издания, нотные листы, географические карты, а также папирусы египетских фараонов. Библиотека отметила свой 650-летний юбилей в 2018 году.