В Сочи планируют установить мемориал жертвам авиакатастрофы ТУ-154 Минобороны РФ

СОЧИ, 20 мая. /ТАСС/. Мемориал жертвам крушения самолета Минобороны России Ту-154, который разбился утром 25 декабря 2016 года в акватории Черного моря после вылета из аэропорта Адлера, планируется установить на берегу реки Мзымта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"С просьбой подобрать для памятника подходящий участок обратился в мэрию Сочи депутат Госдумы Николай Антошкин. Родственники погибших с помощью меценатов создали монумент - почти двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии. Специалистам администрации города нужно было подобрать место, которое бы подходило и по сути, и по конструктиву", - говорится в сообщении.

Из нескольких вариантов власти выбрали участок в Адлерском районе, который считается у горожан местом памяти. "Был выбран участок в центре Адлера на набережной реки Мзымта, здесь находятся памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Причем, как отмечают специалисты, территория сквера большая, и монумент жертвам авиакатастрофы визуально не будет пересекаться с другими памятниками", - добавили в пресс-службе, уточнив, что предложение по установке памятника на этом участке направлено на согласование в Минобороны РФ.

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу Воздушно-космических сил России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.