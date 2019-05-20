СМИ: "Преступление и наказание" Достоевского попало в двадцатку лидеров продаж в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 мая. /ТАСС/. "Преступление и наказание" Федора Достоевского попало в топ-20 самых продаваемых книг в Бразилии по версии еженедельника Veja. Роман русского классика оказался 11-м в этом списке, по соседству с Оруэллом и Лавкрафтом.

Антиутопии британского фантаста "Скотный двор" и "1984" заняли сразу две строчки в этом рейтинге, 7-ю и 10-ю соответственно. На 12-й расположился сборник лучших рассказов американца Говарда Лавкрафта. Из других книг классических авторов в топ-20 попал исторический роман "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго, оказавшийся на 17-й позиции.

По мнению социолога и политолога Марсиу Жулибони, прокомментировавшего выбор читателей в интервью телеканалу Globo, "великие писатели прошлого пользуются успехом у современной публики благодаря своему умению уловить непреходящие ценности в жизни общества". Помимо мировой классики в Бразилии продолжают оставаться популярными любовные романы, поэзия, фэнтези автора "Игры престолов" Джорджа Мартина, а также книги по самопомощи местного психоаналитика Августо Кури.

Не забывают в Бразилии и отечественную художественную литературу. Полное собрание сочинений местного классика Машаду ди Ассиса оказалось в рейтинге продаж на 20-й позиции.