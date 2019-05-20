В Перми появится новый городской парк на тему путешествий Гулливера

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Новый городской парк, посвященный путешествиям Гулливера, появится в центре Перми. Его открытие запланировано на конец 2020 года, сообщил в понедельник журналистам гендиректор группы компаний (ГК) "Кортрос" Станислав Киселев.

"Окончание работ по озеленению и благоустройству намечено на четвертый квартал 2020 года, после чего парк будет передан на баланс города. Объем инвестиций в создание парка оценивается в 60 млн рублей", - сказал он.

Киселев уточнил, что работы ведутся на месте старого Госпитального парка, особенностью которого являются вековые деревья. Эта территория принадлежала закрытому лечебному учреждению и была недоступна для широкого круга горожан, несмотря на расположение в центральной части города. После благоустройства парк будет открыт для свободного доступа. Благоустройство парковой зоны является частью реализации проекта жилого комплекса (ЖК) "Гулливер".

Проект благоустройства выполнен французским архитектором Энтони Бишу. Он подразумевает функциональное деление на зоны для прогулок, детских игр, культурных мероприятий. По замыслу архитектора, смысловое наполнение парка будет определено темой путешествий сказочного персонажа Гулливера, так как парк реализуется на территории одноименного высотного жилого комплекса. Также в состав парка войдут сквер и памятник заслуженному артисту РСФСР Георгию Буркову, созданный инвестором в жилой зоне комплекса в 2018 году.

ГК "Кортрос" возводит в Перми 180 тыс. кв. м жилья в составе ЖК "Гулливер". Объем инвестиций в проект оценивается в 12 млрд рублей, срок окончания строительства - четвертый квартал 2020 года. В состав квартала войдет 31-этажный 100-метровый жилой небоскреб, который станет самым высоким зданием Пермского края. Высотное здание позиционируется под брендом Headliner, как и высотный проект компании в Центральном административном округе Москвы.