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Путин помиловал четверых осужденных

Речь идет о Владилене Литвинове, Гайникамал Аюповой, Жанне Саламатиной и Сергее Гладкобородове
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин. Указы о помиловании этих граждан опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о Владилене Литвинове 1937 года рождения, Гайникамал Аюповой 1935 года рождения, Жанне Саламатиной 2000 года рождения и Сергее Гладкобородове 1971 года рождения.

Указы вступают в силу через десять дней со дня опубликования.

Как следует из положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ, такое решение принимается путем издания указа главы государства на основании соответствующего ходатайства осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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