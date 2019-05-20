Вологодские власти обеспечат 16,5 тыс. первоклассников портфелями с канцелярскими наборами

ТАСС, 20 мая. Власти Вологодской области запустили программу "Первый раз в первый класс", по которой за счет регионального бюджета начали обеспечивать первоклассников портфелями и всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями. Программа охватит в 2019 году всех выпускников детских садов, это порядка 16,5 тыс. ребят, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания с правительством региона.

"Дал старт программе губернатора "Первый раз в первый класс". Мы стартовали в Вологде, в детском саду "Зоренька", где выпускникам детских садов были вручены портфели с канцелярскими принадлежностями. Приняли решение, что в этом году все 16,5 тыс. выпускников детских дошкольных учреждений, которые пойдут в первый класс, получат такие портфели с канцелярскими принадлежностями", - сказал губернатор.

Он также добавил, что программу планируется реализовать и в 2020 году. "В следующем году мы тоже эту программу будем продолжать, потому что это очень востребовано: не надо бегать родителям по магазинам. В этом портфеле все необходимые канцелярские принадлежности: тетради, дневники, краски, ручки, карандаши", - считает глава региона.