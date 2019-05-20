Васильева считает воспитание ключом к предотвращению случаев подобному ЧП в школе в Казани

ГОРКИ, 20 мая. /ТАСС/. Инцидент с учащимся казанской гимназии подчеркивает необходимость воспитательной работы, что не отменяет и мер по обеспечению безопасности школ. Такое мнение высказала глава Минпросвещения Ольга Васильева, отвечая на вопрос, планируется ли усиление мер безопасности в связи с произошедшим в школе в Казани 13 мая инцидентом.

"Главная мера, которая должна быть у нас у всех - это воспитание человека: с момента, когда он родился, до момента, когда он уйдет из этой жизни. Человек должен воспитываться: сначала это родители, школа, семья, а потом заниматься самовоспитанием, когда он взрослеет", - сказала министр. "Меры [по обеспечению безопасности школ] мы можем [принимать] любые, и мы их делаем. Вы знаете, что мы сейчас приняли новый большой проект об усилении мер безопасности наших школ. Но этот конкретный случай - не очень типичный", - добавила она.

Васильева отметила, что в СМИ публиковались "пять или шесть версий, почему мальчик это сделал". "Поскольку сейчас идут мероприятия, то мы не будем говорить, почему это было сделано. На самом деле, это дичь с точки зрения здравого смысла и разума", - добавила Васильева, еще раз обратив внимание на необходимость работать над воспитанием. "которое, к сожалению, так получилось, на несколько лет было просто игнорировано, оно ушло из, прежде всего, общественного сознания".

"Я хочу напомнить, что вторая цель нашего национального проекта "Образование" - это воспитание человека, причем на основе тех традиций, которые имеет наша страна. Поэтому здесь первична все-таки работа с человеком, ежедневная и кропотливая. При этом нисколько не отменяя те серьезные условия безопасности, которые должны быть в каждой школе", - сказала министр. Глава Минпросвещения в связи с этим заметила, что реализация программы цифровизации школ тоже будет направление на обеспечение безопасности.

13 мая ученик гимназии в Казани, вооруженный пневматическим пистолетом и кухонным ножом, пришел в класс и удерживал одноклассников. Никаких требований он не выдвигал, его задержали, никто не пострадал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"). После этого премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать достаточность требований по обеспечению безопасности в школах.