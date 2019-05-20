Диссертации для аспирантов могут стать обязательными уже в 2019 году

ГОРКИ, 20 мая. /ТАСС/. Законопроект об обязательной защите диссертаций в аспирантуре могут принять уже в этом году, рассчитывают в Минобрнауки.

"Мы сегодня тоже об этом говорили в плане развития кадрового потенциала российской науки. Безусловно, стержневое внимание приковано к модернизации программ подготовки в аспирантуре", - заявил журналистам глава ведомства Михаил Котюков по итогам президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Уже сегодня подготовлен проект федерального закона. Этот проект проходит сейчас, я рассчитываю, что итоговый этап обсуждения с федеральными ведомствами. И мы рассчитываем в ближайшее время внести его уже в правительство для одобрения и последующего направления в Госдуму. Думаю, что будем ставить задачу уже в этом году - провести необходимые изменения в законодательство и начать претворять их в жизнь", - добавил министр.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями заявил, что аспирантура должна быть выведена за рамки одного из уровней высшего образования в России.

Таким образом премьер прокомментировал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о расширении перечня направлений для приема в вузы на целевое обучение. Медведев обратил внимание, что в документе говорится обо всех уровнях высшего образования, в том числе - об аспирантуре. "Но мы договорились с вами, что аспирантура - это не уровень высшего образования. Об этом неоднократно выступали наши коллеги ученые, это ошибочная позиция, ее нужно менять", - сказал премьер.

"У нас сейчас на согласовании законопроект, мы в ближайшее время вам его представим на рассмотрение", - пояснила Голикова.