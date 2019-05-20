Васильева: обеспечение доступности образования важнее составления рейтингов школ

ГОРКИ, 20 мая. /ТАСС/. Распределение школ по рейтингам во многом субъективно, более приоритетной является задача обеспечения доступности качественного базового образования по всей стране. Об этом заявила журналистам глава Минпросвещения Ольга Васильева, отвечая на вопрос, в какие сроки и по каким критериям будет сформирован Национальный рейтинг школ РФ.

"Каждый рейтинг - а у нас рейтингов достаточно много на сегодняшний день - во многом субъективен: у нас есть рейтинг сельских школ, у нас есть рейтинг 500 лучших школ, у нас есть рейтинг 200 школ. Нужно определять, по каким качественным критериям мы все это будем делать, потому что у нас 80% базовых школ и только 20% школ инновационных", - сказала Васильева.

"Мы прежде всего говорим о базовом содержании образования. Базовое образование должно быть абсолютно доступным - как в центральном городе, таком как Москва, так и в самой отдаленной школе", - подчеркнула министр.

По ее словам, развитие "Российской электронной школы" и разработка онлайн-курсов и платформ являются способами продвижения качественного образования в отдаленные районы страны. Васильева отметила, что из 42 тыс. школ в России 26 тыс. находятся в сельской местности. "Поэтому мы должны обеспечить равное доступное образование каждому ребенку, который учится в российской школе. Это главная задача министерства", - заключила глава Минпросвещения.

В октябре 2018 года Васильева заявила, что Национальный рейтинг российских школ будет создан в 2019 году. За основу будет взят национальный рейтинг российских университетов "Три миссии университета".