В Ингушетии подключат к широкополосному интернету горные и приграничные села

МАГАС, 20 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" подключить к широкополосному интернету все отдаленные горные и приграничные сельские поселения, написал в своем аккаунте в Instagram глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"Все социальные объекты и органы власти, в том числе акцент будет делаться на приграничные и горные села республики, в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" будут подключены к широкополосному интернету на скорости не менее 50 Мбит/сек с последующим ее повышением до 100 Мбит/сек. Проект стартует в этом году", - написал Евкуров.

По информации пресс-службы главы региона комитетом транспорта, энергетики, связи и информатизации республики определен перечень населенных пунктов республики, где нет достаточного сигнала сотовой связи из-за отсутствия инфраструктуры для установки базовых станций.

"Перечень направлен в Минкомсвязь России и включен в план по подключению к широкополосному доступу в интернет удаленных населенных пунктов. Все социальные объекты и органы власти, у которых нет возможности установления вышек сотовой связи, смогут подключиться к широкополосной сети, где у них абсолютно четко будет ловить связь", - передает пресс-служба слова председателя комитета Ислама Оздоева.

Как сообщается, Ингушетия в числе других 20 регионов попала в первый этап реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.