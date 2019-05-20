В Вологодской области введут целевое обучение для подготовки педагогов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области с 1 сентября планируют ввести целевую подготовку педагогических работников за счет областного бюджета, чтобы сократить в регионе дефицит учителей. Об этом сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников на совещании с правительством региона.

"Мы внедряем целевое обучение за счет средств областного бюджета и с этого года, с 1 сентября, в рамках целевого набора открываем 50 мест для подготовки педагогических работников. В школах педагогов не хватает, особенно по узким специальностям. Поэтому такой целевой набор мы открываем, будет он ежегодным, будем выплачивать за счет средств областного бюджета по 4 тыс. рублей стипендии студентам. И целевики буду работать в наших школах", - сказал Кувшинников.

Он добавил, что еще одна инициатива касается губернаторской стипендии, которую получают студенты, показавшие хорошие успехи в учебе.

"Мы увеличиваем количество таких получателей с 80 до 100 человек. И премия за хорошую учебу [увеличивается] с 3 до 10 тыс. рублей, это размер ежемесячной стипендии для лучших студентов наших вузов", - добавил губернатор Вологодской области.