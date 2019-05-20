Московские врачи удалили девочке-подростку пятилитровую опухоль яичника

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Врачи Морозовской детской городской клинической больницы провели уникальную операцию по удалению пятилитровой опухоли яичника у подростка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Там уточнили, что в приемное больницы самостоятельно обратилась девушка 16 лет с жалобами на увеличение живота. "Она рассказала, что живот стал увеличиваться в последние четыре месяца. Накануне визита в больницу девушка была на приеме у педиатра в поликлинике, где было проведено ультразвуковое исследование, которое выявило большое образование правого яичника. По итогам исследований был выявлен характер опухоли - многокамерное кистозное образование правого яичника с признаками сдавливания ближайших органов, объем гигантской опухоли - около пять литров", - сказали в пресс-службе.

Операция по удалению сложной опухоли прошла успешно, послеоперационный период протекал без осложнений. После необходимого наблюдения девушку выписали из Морозовской больницы с рекомендациями обязательного наблюдения в поликлинике у педиатра, онколога и гинеколога.