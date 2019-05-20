Минздрав разработал порядок передачи медицинских изделий для оказания паллиативной помощи

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ предлагает утвердить порядок передачи медицинских изделий от организаций пациенту для оказания паллиативной помощи в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2019-2021 годы. Соответствующий документ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Без боли, грязи и унижения": что изменит закон о паллиативной помощи в России

Ранее Совет Федерации одобрил закон о паллиативной помощи, который предусматривает поправки в 323 федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан РФ". Благодаря этому будет усовершенствовано оказание помощи неизлечимо больным людям. Чтобы граждане РФ имели возможность получать комплексную медико-социальную паллиативную помощь бесплатно, необходимо внести ее в программу государственных гарантий.

"Настоящий порядок устанавливает правила передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи согласно перечню медицинских изделий, предназначенных для поддержания функции органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому", - говорится в тексте документа.

В перечень медицинских изделий входит 173 наименований, разделенных на четыре группы: анестезиологические и респираторные, вспомогательные и общебольничные, гастроэнтерологические и реабилитационные, и адаптированные медизделия для инвалидов. В частности, предлагается разрешить отдавать в пользование пациентам аппараты искусственной вентиляции легких, адаптационные кровати разной технологической оснащенности, кресла-коляски, столики-ходунки и другое. Также будут предоставлены различные сопутствующие расходные материалы, такие как перчатки, наборы для подножных инъекций, средства для ухода и пр. Соответствующий перечень ранее также был зарегистрирован министерством на федеральном портале.

Согласно предлагаемым Минздравом правилам передачи, решение о предоставлении пациенту паллиативной помощи на дому и передачу сопутствующих изделий принимает врачебная комиссия медорганизации. Пациент или его законный представитель, в свою очередь, заполняет анкету, где указывает состояние домашних условий. "Медицинская организация на основании договора о безвозмездном пользовании медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функции органов и систем организма человека, при наличии подписанных пациентом (законным представителем) акта о приеме-передаче медицинских изделий <...> предоставляет медицинские изделия", - сказано в тексте документа.