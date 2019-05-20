С начала года в США зарегистрировано 880 случаев заболевания корью

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Число заболевших корью в США с 1 января по 17 мая нынешнего года составило 880 человек, что стало самым высоким показателем с 1994 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе Центров по контролю над заболеваниями. Только за последнюю неделю был диагностирован 41 случай заболевания, в то время как в 2012 году по всей стране были отмечены лишь 55 случаев заболевания корью.

Вспышки этого острого инфекционного заболевания отмечены на территории 24 штатов, в частности, в Нью-Йорке, Калифорнии, Джорджии, Мэриленде, Пенсильвании и Вашингтоне. По оценкам экспертов Центра по контролю над заболеваниями, "эти вспышки связаны с приездом на территорию США лиц из-за рубежа, в частности, из таких стран, как Израиль, Украина и Филиппины, где зарегистрированы крупные по масштабам вспышки заболевания корью".

По данным Всемирной организации здравоохранения, в первом квартале нынешнего года во всем мире было зарегистрировано более 112 тыс. случаев этой болезни по сравнению с более 28 тыс. случаев за тот же период прошлого года.