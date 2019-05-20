Представитель Усманова заявил о непричастности бизнесмена к увольнению сотрудников "Ъ"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Акционер издательского дома "Коммерсантъ" Алишер Усманов не принимал решений об увольнении сотрудников издания и узнал о них из сообщений прессы, заявил ТАСС в понедельник представитель бизнесмена.

"Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников "Коммерсанта" из сообщений прессы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник стало известно, что заместитель главного редактора газеты "Коммерсантъ" Глеб Черкасов и ряд ведущих журналистов написали заявления об уходе из-за несогласия с решением об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова. Причиной увольнения журналистов, по словам Черкасова, была названа публикация, посвященная возможной смене спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, трудовые отношения с ними были разорваны по инициативе акционеров издательского дома. Как сообщала газета "Ведомости", решение об увольнении Сафронова и Иванова принял Усманов.