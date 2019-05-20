Петербург отметит День города книжным салоном, шоу барабанщиков и концертом оперных звезд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Свыше 220 мероприятий состоятся в Санкт-Петербурге в рамках празднования 316-го дня рождения Северной столицы. Как сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель комитета по культуре Константин Сухенко, в программу вошли Международный книжный салон, шоу барабанщиков с установлением мирового рекорда, концерт звезд оперной сцены на Дворцовой площади, старт сезона проекта "Поющие мосты" и многое другое.

Петербург празднует день города 27 мая.

"Городской план включает свыше 220 мероприятий. Все горожане найдут какие-то события на свой вкус, и остается только мечтать о хорошей погоде. Начнется все 23 мая: в Михайловском манеже откроется Международный Книжный салон", - сказал Сухенко.

Книжный салон будет проходить по 26 мая, в его работе примут участие московские и петербургские издательства, а также гости из 12 регионов России и 20 других стран. 25 мая на площади Островского у Александринского театра будет проходить фестиваль мороженого. В этот же день 200 автобусов, троллейбусов, трамваев и автомобилей примут участие в международном параде ретро-транспорта.

Насыщенная программа ожидается 26 мая. В четвертый раз состоится ежегодный Большой велопарад, а на Невском проспекте пройдут праздничное шествие "Бала национальностей" и парад барабанщиков. "Мы готовимся установить рекорд Гиннесса в этот день и привлечь максимальное количество артистов к этому событию. [Для фиксации рекорда] приедет специалист из Великобритании, и мы рассчитываем там свыше 3 тыс. барабанщиков собрать", - отметил Сухенко.

Звезды оперы на Дворцовой

Вечером 26 мая на главной площади города состоится гала-концерт "Классика на Дворцовой". "В этом году мы уделили особое внимание оформлению сцены. Это будет огромная сцена площадью более 600 кв. м, которая вся "одета" в золоченые зеркала, работающие как видеоэкраны. Из постоянного [оформления] - наша люстра, весит она около 0,5 т, и в диаметре она - более 5 м", - рассказала журналистам режиссер-постановщик шоу Екатерина Галанова.

Хедлайнерами концерта станут Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Перед публикой также выступят исполнители, которые поют на самых престижных площадках мира. В их числе - ученик Пласидо Доминго мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, кубинка Мария Алейда, сотрудничающая с Андреа Бочелли, одна из самых востребованных оперных певиц в мире - итальянская артистка Мария Мудряк, американский тенор Рене Барбера, солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева и покоривший Метрополитен-опера баритон Алексей Лавров.

Поющие мосты

В ночь на 27 мая будет дан старт новому сезону проекта "Поющие мосты" (проводится с 2016 года), когда в период с конца мая по конец сентября каждую ночь петербургские мосты разводятся под музыку русских и советских композиторов. Концерт на сцене, установленной у Дворцового моста, начнется в 23:30 мск. В исполнении оркестра "Северная симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело прозвучат произведения Римского-Корсакова, Глинки, Прокофьева, Дунаевского.

Как рассказала директор театра "Мюзик-Холл" Юлия Стрижак, кульминацией события станут разведение моста в полночь под звуки "Гимна великому городу" в исполнении оркестра и зажжение Ростральных колонн. Концерт будет сопровождаться мультимедийным шоу и красочным фейерверком над акваторией Невы.

27 мая начнется традиционной церемонией возложения цветов к Медному всаднику - памятнику основателю Петербурга императору Петру Первому. Дню города посвятят полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а вечером в Большом концертном зале "Октябрьский" состоится праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, среди которых - Лариса Долина, Игорь Корнелюк, Ирина Богачева и другие.

30 мая в БКЗ "Октябрьский" состоится традиционный концерт "Петербург Андрея Петрова". На сцену выйдут народная артистка России Светлана Крючкова, народный артист России Олег Погудин, музыкант Юрий Шевчук и другие.