Производством шоу и сериалов для "Яндекса" займется бывший главный продюсер "Пятницы!"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Бывший главный продюсер телеканала "Пятница!" Николай Головин займется созданием шоу и сериалов для "Яндекс.Эфира". Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе "Яндекса".

"Николай Головин присоединился к коммерческому департаменту "Яндекса" [в должности] главного продюсера. В зону его ответственности входит создание оригинального видеоконтента для "Яндекс.Эфира", который будет монетизироваться по рекламной модели", - говорится в сообщении.

В феврале 2019 года стало известно, что продюсерский центр медиасервисов "Яндекса" - "Яндекс.Студия" - ведет переговоры с потенциальными партнерами о съемке фильмов, сериалов и шоу. Тогда гендиректор "Яндекс.Студии" Ольга Филипук сообщила, что они готовы выступать в разных ролях - соинвестора для проектов, которые уже в работе, и заказчика для новых проектов.