В Дзержинске организовали ежедневный мониторинг работ по ликвидации промышленных свалок

ТАСС, 20 мая. Ежедневный мониторинг хода работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в городе Дзержинске - полигона ТБО "Игумново", свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море" - организовали в Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС глава региона Глеб Никитин.

В понедельник министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин доложил президенту Владимиру Путину о ходе работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в Нижегородской области.

"Правительство Нижегородской области осуществляет ежедневный мониторинг хода ликвидации этих крупнейших объектов накопленного экологического ущерба. Согласно контракту, работы должны завершиться в апреле 2020 года. Но большинство процессов идут с опережением графика и могут быть завершены раньше срока, прописанного в контракте", - отметил Никитин.

По его словам, опыт региона по ликвидации таких объектов может быть использован в других субъектах РФ. "Учитывая то, что в Нижегородской области и в стране еще немало таких объектов, то значение проделанной работы невозможно переоценить. После завершения ликвидации оборудование останется в собственности Нижегородской области. Также мы готовы делиться полученным опытом с другими регионами страны", - сказал Никитин.

Об объектах

В июне 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО "Игумново", а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море". Общий объем отходов по этим трем объектам составляет 13,3 млн тонн. Стоимость работ по рекультивации свалок составляет 7,2 млрд рублей. Полная ликвидация всех трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске должна быть завершена в 2020 году.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, на полигоне "Игумново" проведены работы по формированию тела полигона, сформирован песчаный слой, укладывается геотекстиль, газодренажные слои матов - это необходимо для того, чтобы свалочные газы уходили в воздух. "В ближайшее время на полигоне будут начаты работы по формированию дренажной системы сбора фильтрата. На Дзержинском водоканале начинается монтаж локальных очистных сооружений, с помощью которых фильтрат, который образуется на полигоне Игумново, будет очищаться до состояния сточных вод", - отметили в пресс-службе.

На "Белом море" подрядчику осталось уложить слои геосинтетических материалов на 2/3 площади и полностью покрыть объект растительным грунтом и биоматами наподобие рулонного газона.

"Что касается объекта "Черная дыра", то в настоящее время все оборудование смонтировано, на нем проведены пусконаладочные работы, сейчас оно находится в режиме апробации. Это необходимо для того, чтобы удостовериться в его безопасности для окружающей среды", - уточнили в пресс-службе.