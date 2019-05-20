{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Патриарших прудах снова украли знак "Запрещено разговаривать с неизвестными"

При этом, по словам исполнительного директора музея-театра "Булгаковский дом" Натальи Скляровой, табличку вновь установят в ближайшее время
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. На Патриарших прудах в центре Москвы снова украден знак "Запрещено разговаривать с неизвестными". Об этом сообщила в понедельник ТАСС исполнительный директор музея-театра "Булгаковский дом" Наталья Склярова.

"Видимо, знак украли сегодня ночью, потому что вчера он еще был. Мы принимаем все возможные меры", - сказала она, добавив, что украденный знак вновь установят на Патриарших прудах в ближайшее время.

Склярова также рассказала, что на следующей неделе можно будет приобрести копию знака с изображением силуэтов героев романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" Воланда, Коровьева и Кота Бегемота и подписью "Запрещено разговаривать с незнакомцами" в сувенирной лавке музея-театра. 

Табличка на Патриарших прудах в очередной раз была украдена в апреле 2018 года. Как сообщали СМИ, ее восстановили в честь Дня культурного наследия и Международного дня музеев 18 мая 2019 года.

Теги
Россия
Вице-спикер Госдумы заявил, что здание нижней палаты могут признать аварийным
Игорь Лебедев отметил, что в фундаменте здания нашли пустоты
Читать полностью