На Патриарших прудах снова украли знак "Запрещено разговаривать с неизвестными"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. На Патриарших прудах в центре Москвы снова украден знак "Запрещено разговаривать с неизвестными". Об этом сообщила в понедельник ТАСС исполнительный директор музея-театра "Булгаковский дом" Наталья Склярова.

"Видимо, знак украли сегодня ночью, потому что вчера он еще был. Мы принимаем все возможные меры", - сказала она, добавив, что украденный знак вновь установят на Патриарших прудах в ближайшее время.

Склярова также рассказала, что на следующей неделе можно будет приобрести копию знака с изображением силуэтов героев романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" Воланда, Коровьева и Кота Бегемота и подписью "Запрещено разговаривать с незнакомцами" в сувенирной лавке музея-театра.

Табличка на Патриарших прудах в очередной раз была украдена в апреле 2018 года. Как сообщали СМИ, ее восстановили в честь Дня культурного наследия и Международного дня музеев 18 мая 2019 года.