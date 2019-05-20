Гендиректор "Ъ" заявил, что увольнения не связаны с публикацией о Матвиенко и Нарышкине

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Увольнение специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсантъ" связано с нарушением журналистами стандартов редакционных правил издания, а не с конкретной публикацией. Об этом в понедельник сообщил журналистам гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин.
"Мною, шеф-редактором ИД "Коммерсантъ" было принято решение расстаться с двумя журналистами Иваном Сафроновым и Максимом Ивановым не из-за содержания конкретной заметки, а из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил ИД "Коммерсантъ", - отметил он.
По его словам, группа журналистов редакции газеты приняла решение об увольнении "из соображений ложной солидарности и с целью оказания давления на руководство ИД". Он также добавил, что не имеет никаких профессиональных или иных претензий к указанным журналистам и уважает их право, но не принимает методов давления.
Желонкин также пояснил, что премия за материал о возможной смене спикера Совета Федерации, о которой упоминал в соцсетях корреспондент отдела "Общества" Александр Черных, была назначена журналистам по умолчанию, поскольку статья была размещена на первой полосе. Ранее в письме в поддержку коллег Черных указал, что сразу после публикации авторы материала были премированы. "Премирование заметки на центре первой полосы - автоматическая опция", - прокомментировал Желонкин.
Ранее Черных опубликовал на своей странице в Facebook подписанное десятками журналистов издания обращение, в котором утверждается, что из-за сложившейся в связи с увольнением сотрудников отдела политики обстановки читатели неопределенно долго будут лишены качественного освещения российских внутриполитических событий.
"Мы вынуждены признать, что речь идет о прямом давлении на журналистов <...> Коллектив "Ъ" считает себя обязанными сообщить читателям, что "Коммерсантъ" неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике <...> Такой вынужденный перерыв происходит впервые за 30-летнюю историю издательского дома. Мы приносим нашим читателям извинения", - отмечается в обращении.
Заместитель главного редактора газеты "Коммерсантъ" Глеб Черкасов и ряд ведущих журналистов написали заявления об уходе из-за несогласия с решением об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова. По данным Черкасова, публикация была пoсвящена возможной смене спикера Сoвета Федерации Валентины Матвиенко.
По данным издания The Bell, которое ссылается на главу совета директоров "Коммерсанта" Ивана Стрешинского, причиной увольнения стала политика издания. Он заявил, что ему поступило сообщение о заказном характере статьи, а журналисты после этого отказались раскрыть своих источников главному редактору газеты.
Союз журналистов России выразил глубокую озабоченность ситуацией вокруг увольнения сотрудников издания.