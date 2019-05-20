Гендиректор "Ъ" заявил, что увольнения не связаны с публикацией о Матвиенко и Нарышкине

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Увольнение специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсантъ" связано с нарушением журналистами стандартов редакционных правил издания, а не с конкретной публикацией. Об этом в понедельник сообщил журналистам гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин.

"Мною, шеф-редактором ИД "Коммерсантъ" было принято решение расстаться с двумя журналистами Иваном Сафроновым и Максимом Ивановым не из-за содержания конкретной заметки, а из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил ИД "Коммерсантъ", - отметил он.

По его словам, группа журналистов редакции газеты приняла решение об увольнении "из соображений ложной солидарности и с целью оказания давления на руководство ИД". Он также добавил, что не имеет никаких профессиональных или иных претензий к указанным журналистам и уважает их право, но не принимает методов давления.

Желонкин также пояснил, что премия за материал о возможной смене спикера Совета Федерации, о которой упоминал в соцсетях корреспондент отдела "Общества" Александр Черных, была назначена журналистам по умолчанию, поскольку статья была размещена на первой полосе. Ранее в письме в поддержку коллег Черных указал, что сразу после публикации авторы материала были премированы. "Премирование заметки на центре первой полосы - автоматическая опция", - прокомментировал Желонкин.

Ранее Черных опубликовал на своей странице в Facebook подписанное десятками журналистов издания обращение, в котором утверждается, что из-за сложившейся в связи с увольнением сотрудников отдела политики обстановки читатели неопределенно долго будут лишены качественного освещения российских внутриполитических событий.