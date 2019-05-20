Вице-спикер Госдумы заявил, что здание нижней палаты могут признать аварийным

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Строители нашли две образовавшиеся пустоты в фундаменте Госдумы, в случае выявления новых здание на Охотном ряду может быть признано аварийным. Об этом ТАСС в понедельник сообщил вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев.

По его словам, соответствующая информация была озвучена на последнем заседании Совета Думы. "Перед запланированным ремонтом зала пленарных заседаний было принято решение обследовать фундамент на предмет [того], выдержит ли он дополнительную нагрузку. Здание Госдумы, сами понимаете, немолодое. В двух местах нашли провалы, исследования продолжаются", - сказал Лебедев.

В подобных ситуациях, добавил он, "частный дом совершенно точно начинают ремонтировать и заливать бетон в такие пустоты, а многоквартирный - выселяют и признают аварийным". "Если будет найдена хоть еще одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал", - отметил Лебедев.

Вице-спикер также отметил, что исследования по выявлению пустот "будут проводить до тех пор, пока у строителей не будет уверенности, что реконструкция зала будет безопасной". "А учитывая то, что нашли - это уже увеличивает и сроки, и стоимость всего ремонта. Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю", - заключил Лебедев.

Начало ремонта зала пленарных заседаний было запланировано на лето 2019 года.