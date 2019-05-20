Патрушев обсудит в Ялте вопросы безопасности туристов в Крыму

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник обсудит на совещании в Ялте безопасность отдыхающих в предстоящий курортный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности в курортный сезон 2019 года, - говорится в сообщении. - Кроме того, предполагается рассмотреть дополнительные меры по решению социально-экономических проблем военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также сотрудников правоохранительных органов и лиц, уволенных с правоохранительной службы".

Власти полуострова отмечают постоянно растущий поток туристов в Крым. 2018 год стал рекордным для региона по этому показателю за последние 25 лет (6,8 млн человек), в нынешнем году цифры также продолжают расти. Как заявил ранее ТАСС председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк, одним из факторов роста спроса на отдых в Крыму стало открытие моста через Керченский пролив. В частности, на майские праздники власти полуострова планировали принять 250 тыс. туристов, однако в реальности регион посетили 302 тыс. человек, что на 40% превысило аналогичный показатель прошлого года.

По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, в 2019 году полуостров может принять до 7,5 млн туристов.