Церемония прощания с жертвами авиакатастрофы SSJ-100 пройдет в Мурманске во вторник

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в авиакатастрофе с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, пройдет 21 мая в доме культуры имени С. М. Кирова. Начало траурного мероприятия запланировано на 9 часов утра по московскому времени, говорится в сообщении пресс-службы администрации Мурманска.

"В Мурманске прощание с погибшими в авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево пройдет 21 мая. Прощание родственников с погибшими начнется в 9 часов в ДК им. С. М. Кирова. С 9:40 до 10:20 состоится церемония прощания мурманчан с погибшими", - отмечается в сообщении.

По данным властей, отпевание жертв катастрофы начнется в 13:00 мск в Спасо-Преображенском морском кафедральном соборе с церковью Спаса-на-водах. Кроме того, обряд отпевания состоится и в Свято-Никольском кафедральном соборе, начало намечено на 13:10 мск. Церемония захоронения восьми погибших пройдет на городском кладбище в поселке Мурмаши, она начнется в 16:10 мск. Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета, в связи с прохождением траурной процессии будет перекрыта часть улиц в центре Мурманска.

По данным пресс-службы правительства области, восемь человек будут похоронены в Мурманске, по одному - в Североморске, Ковдоре, Кандалакше и двое - в Полярных Зорях. Как сообщили ТАСС главы этих муниципальных образований, церемонии захоронения в этих городах также намечены на вторник. Тела еще 14 жертв трагедии из Мурманской области будут, по желанию родных, отправлены из Москвы в другие регионы России. Ранее ТАСС сообщали, что не все родственники желают похоронить погибших в Мурманской области. Так, погибших начальника медсанчасти № 120 в Снежногорске (входит в ЗАТО Александровск) Евгения Новикова и его дочь Софию родные хотят похоронить в Керчи, откуда родом их семья.

Одновременно с Мурманском траурная церемония состоится и в Белгородской области. Там 21 мая состоятся похороны погибшего в Шереметьево уроженца Белгородской области Алексея Ганзиева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, власти области уже оказали необходимую материальную помощь семье погибшего, а власти Вейделевского района помогли родственникам Ганзиева с транспортировкой тела. К траурным мероприятиям готовятся и в Керчи. Как сообщил ТАСС глава администрации муниципалитета Сергей Бороздин, сегодня родственники обратились за помощью. "Вся необходимая помощь будет оказана в организации похорон. Они назначены ориентировочно на среду", - сказал он.

О катастрофе

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще десять были госпитализированы. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает версии причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.