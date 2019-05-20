В Лондоне полиция задержала 10 активистов Greenpeace, заблокировавших штаб-квартиру BP

ТАСС, 21 мая. Сотрудники полиции задержали 10 человек из числа активистов международной экологической организации Greenpeace, которые забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Скотленд-Ярда.

В понедельник утром активисты Greenpeace устроили лагерь неподалеку от головного офиса BP в британской столице, заблокировав входы в него. Они протестовали против деятельности компании, заявляя, что BP "не может продолжать вести бизнес как обычно" в ситуации нынешнего "климатического кризиса".

Как отметили в Скотленд-Ярде, сотрудники правопорядка, прибыв к месту проведения акции, предупредили демонстрантов о незаконном характере их действий. "Десять человек были арестованы", - отмечается в заявлении. Все они в настоящий момент находятся под стражей. "Протестующие покинули место инцидента, однако полиция сохраняет там свое присутствие", - заявили в Скотленд-Ярде.

Это не первая подобная акция в британской столице за последнее время. В апреле активисты природоохранной организации Extinction Rebellion на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях города, мешали работе метро и перекрывали вход в Лондонскую фондовую биржу, требуя от властей активных действий, направленных на борьбу с изменением климата планеты.