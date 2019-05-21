Росимущество предложило давать владельцам земель у Байкала участки с уже готовыми домами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Росимущество в ответе на письмо главы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова предложило предоставлять многодетным семьям и другим льготникам, живущих около Байкала, участки с уже построенной на них недвижимостью, чтобы решить обозначенную сенатором проблему запрета на строительство частных домов в границах Байкальской природной территории. Соответствующее письмо ведомства есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Кутепов после поездки в Иркутскую область написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой внести изменения в постановление "Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории", чтобы разрешить льготникам строительство домов в ее границах. Как отмечал сенатор в письме, данная природная территория не отнесена к особо охраняемым, но в ее границах действует особый режим хозяйственной деятельности. Кроме того, статус Байкала как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО запрещает строительство индивидуальных жилых домов.

"Системное урегулирование вопроса оформления земельно-правовых отношений в границах Байкальской природной территории требует внесения изменений в действующее законодательство, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях. Наиболее перспективными при этом представляются изменения, предусматривающие, в частности, смягчение или снятие некоторых ограничений, вступающих в очевидное противоречие с охраняемыми законами потребностями граждан в использовании земельных участков", - говорится в письме Росимущества, подписанном замглавы ведомства Сергеем Аноприенко.

В качестве возможного способа решения данной проблемы Росимущество предлагает внести изменения в закон "Об особо охраняемых природных территориях", чтобы разрешить предоставлять льготным категориям граждан земельные участки в национальных парках, где уже есть законно возведенные объекты недвижимости, на различных видах права, кроме собственности. В настоящее время в национальных парках не допускается предоставление участков для эксплуатации существующих объектов недвижимости.

Как говорится в ответе Росимущества, значительная часть центральной экологической зоны Байкальской природной территории одновременно входит в границы особо охраняемых природных территорий, включая национальные парки Тункинский, Прибайкальский и Забайкальский. Ведомство отмечает, что в границы многих национальных парков включены земельные участки с ранее построенными объектами недвижимости.

Как отмечал в письме Кутепов, в настоящий момент почти все населенные пункты в границах Байкальской природной территории попали под статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, на которые распространяются ограничения Земельного кодекса РФ. В результате жители не имеют возможности строить жилые дома на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или на праве аренды. При этом граждане платят за них налоги или арендную плату, а многодетные семьи в такой ситуации оказываются лишены возможности получить другой участок. В данный момент ТАСС не располагает комментарием сенатора по поводу ответа Росимущества.