Марина Лошак и Владимир Урин удостоены японских орденов Восходящего солнца

Лошак и Урин получат ордена третьей степени на шейной ленте. Помимо них наград четвертой степени на нагрудной ленте удостоены бывший мэр Хабаровска Александр Соколов и директор ГОУ школы №83 Санкт-Петербурга с углубленным изучением японского и английского языков Наталия Полякова.

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Марина Лошак, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и еще четверо россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца различных степеней. Об этом говорится в опубликованном во вторник постановлении правительства Японии.

Спецпроект ТАСС к "выставке года" в Пушкинском музее

Не только Хокусай: путеводитель по японской эпохе Эдо и ее шедеврам

Не только Хокусай: путеводитель по японской эпохе Эдо и ее шедеврам Спецпроект ТАСС к "выставке года" в Пушкинском музее

Ордена Восходящего солнца пятой степени также вручат главе общественной организации "Общество дружбы Сахалин - Япония" Галине Зражаевой и ведущему научному сотруднику отдела графики ГМИИ имени Пушкина Айнуре Юсуповой, которая курировала проходившую в рамках перекрестного Года культуры России и Японии выставку "Изобразительное искусство эпохи Эдо".

Это первое присуждение орденов Восходящего солнца в эпохе Рэйва, которая началась в Японии 1 мая после вступления на престол нового императора Нарухито. В общей сложности наград удостоены 4225 человек. Среди них, в частности, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии.