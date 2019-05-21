Специалисты полностью восстановили электроснабжение в приморских поселках после шторма

Причиной отключения в понедельник электричества в 25 населенных пунктах Приморского края стал ветер с порывами до 27 м/с, принесенный вместе с дождями на Дальний Восток циклоном из Китая. Основной удар стихии пришелся на прибрежные и центральные районы Приморья. Всего без электроснабжения осталось свыше 14 тыс. человек.

"Приморские электрические сети восстановили электроснабжение потребителей, нарушенное накануне мощным циклоном. Работы на энергообъектах ДРСК были завершены сегодня ночью. Всего в аварийно-восстановительных работах было задействовано 26 бригад и 27 единиц техники. Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливали электроснабжение потребителей", - говорится в распространенном во вторник релизе.

Уточняется, что всего за минувшие сутки энергетиками было зафиксировано 114 нарушений в работе энергообъектов. По данным на утро 21 мая, электроснабжение потребителей ДРСК осуществляется в штатном режиме. На предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности. Энергетики выполнят повторные обходы и осмотры отключенных накануне линий и подстанций, в случае необходимости на энергообъектах будут проведены плановые ремонтные работы.