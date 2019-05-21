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Салютами и пикниками в Канаде отметили День Виктории

В этот день в Канаде закрыты магазины, аптеки, банки, государственные учреждения, многие кафе и рестораны
Флаг Великобритании перед зданиями комплекса МИД Канады Даниил Студнев/ТАСС
Описание
Флаг Великобритании перед зданиями комплекса МИД Канады
© Даниил Студнев/ТАСС

ОТТАВА, 21 мая. /ТАСС/. Салютами и фейерверками, а также семейными походами на пикники и в музеи жители Канады в понедельник отметили один из главных государственных праздников - День Виктории.

Праздник всегда приходится на первый рабочий день недели и объявляется выходным. В этот день в стране закрыты магазины, аптеки, банки, государственные учреждения, спортивные секции, фитнес-центры, многие кафе и рестораны. В День Виктории над зданиями федеральных министерств и ведомств, в аэропортах и над военными базами рядом с флагом Канады развивается британский "Юнион Джек", а ровно в полдень в Оттаве и административных центрах провинций в честь британской королевы, которая более 150 лет назад провозгласила Канаду доминионом Британской империи, был дан 21 орудийный залп.

Традиционно с раннего утра многие канадцы семьями выбрались на природу на пикники, совершали пешие или велосипедные прогулки, а также занимались спортом на открытом воздухе. В Оттаве в этот праздничный день работали пять главных столичных музеев - Музей естествознания, Музей войны, Музей авиации и космоса, а также Исторический и Научно-технический музеи. По свидетельству корреспондента ТАСС с утра, в частности, Музей естествознания был полон родителей с детьми, которые из-за праздника не пошли в школу и детские сады.

Вечером в канадских городах гремели салюты и фейерверки. Так, в Торонто большой праздничный салют состоялся в Эшбриджс-бэй парке на набережной озера Онтарио, а вот в Оттаве и некоторых других городах пиротехническое шоу в честь британского монарха провели еще в воскресенье.

История праздника

День Виктории был учрежден в память о британском монархе, которому Страна кленового листа обязана своим рождением. Впервые его отметили в Западной Канаде - нынешней провинции Онтарио - в 1845 году, когда законодательное собрание объявило день рождения монарха - 24 мая - праздничным. В 1901 году после смерти королевы Виктории парламент Канады принял закон о данном государственном празднике. Поправка к резолюции о статусе страны в 1952 году установила празднование Дня Виктории в понедельник, предшествующий 25 мая. Праздник является официальным выходным днем.

В 1857 году королева Виктория выбрала небольшой тогда городок Оттава в качестве столицы объединенной британской провинции, образованной позже в результате слияния Нижней и Верхней Канады. 1 июля 1867 года она подписала Акт о Британской Северной Америке, провозгласивший Канаду доминионом Британской империи и ставший ее конституцией, в основных чертах действующей и поныне.

День Виктории отмечают не во всей Канаде. Жители единственной франкоговорящей провинции Квебек в понедельник отпраздновали Национальный день патриотов. Он был учрежден в 2003 году в память о тех, кто поднял мятеж в 1837 году, в год восшествия королевы Виктории на трон.

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