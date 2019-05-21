WWF России настаивает на необходимости введения охранного статуса для острова Карагинского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мая. /ТАСС/. WWF России требует придать охранный статус острову Карагинскому, переданному властями Камчатки в аренду охотничьей компании на 49 лет, сообщила во вторник пресс-служба Камчатского Берингийского экорегионального отделения WWF.

"Исходя из опасений, что дальнейшее хозяйственное освоение острова приведет к негативным последствиям для местной флоры и фауны, Всемирный фонд дикой природы (WWF) настаивает на придании Карагинскому статуса особо охраняемой природной территории", - говорится в сообщении.

Ранее и. о. руководителя агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Андрей Лебедько сообщил ТАСС, что региональные власти передали остров в аренду "для сохранения охотничьих ресурсов". Он пояснил, что "остров очень отдаленный, обеспечение охраны охотничьих ресурсов на нем крайне дорогостоящее мероприятие, особенно с учетом того, что самих объектов охоты на нем очень мало". По словам Лебедько, в рамках Рамсарской конвенции (1971 год, о сохранении водно-болотных угодий) на острове запрещена охота на водоплавающую дичь и "хозяйственная деятельность, которая нарушает водно-болотные угодья".

"Ситуация сложилась парадоксальная: остров Карагинский - удаленное место, постоянного населения на острове нет (в некоторых источниках указывается лишь метеостанция). Охранять остров площадью почти 200 тыс. га оказалось попросту некому. А теперь, вместо того, чтобы самостоятельно организовать защиту уникальных видов от возможного браконьерства, администрация региона решила переложить эту обязанность на плечи частной компании", - приводятся в сообщении слова директора Камчатского отделения WWF России Сергея Рафанова.

По его словам, избегание региональными властями обязанностей, взятых на себя Россией в рамках Рамсарского соглашения, подрывает авторитет заповедной системы страны на международном уровне и создает угрозу утраты уникальных мест обитания редких видов птиц.

Как сообщалось ранее, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил своему аппарату взять на контроль ситуацию, связанную со сдачей в аренду острова. Поручение было дано после сообщений местных СМИ о том, что органы власти Камчатского края сдали в аренду на 49 лет охотничье угодье, границы которого совпадают с береговой линией острова Карагинского, при этом он включен в список водно-болотных угодий международного значения для сохранения водоплавающих птиц. Кроме того, на нем ведут деятельность две родовые общины коренных малочисленных народов Севера из Карагинского района Камчатки.