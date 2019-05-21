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Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе вирусных инфекций из-за комаров во Франции

Ведомство рекомендует носить одежду, максимально закрывающую части тела, а также использовать специальные средства, отпугивающие насекомых

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, переносящих инфекционные заболевания. Об этом сообщается во вторник на сайте надзорного ведомства.

"По имеющейся информации в Роспотребнадзоре, на территории Франции зарегистрировано ухудшение эпидемиологической обстановки, связанной с увеличением численности комаров, которые являются переносчиками лихорадок Зика, денге и чикунгунья", - говорится в сообщении.

В целях профилактики инфекционных заболеваний ведомство призывает соблюдать меры предосторожности и рекомендует носить одежду, максимально закрывающую части тела, а также использовать специальные средства, отпугивающие насекомых.

Ранее сообщалось, что в Париже и на значительной части территории Франции зафиксировано присутствие тигрового комара, представляющего серьезную угрозу для жизни и здоровья населения страны.

Тигровый комар, названный так из-за своей окраски (чередование светлых и темных полос), является переносчиком опасных вирусных инфекций.

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