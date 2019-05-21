Минпросвещения планирует готовить педагогов для детей мигрантов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения объявило конкурс на подготовку и повышение квалификации педагогов, которые займутся обучением детей мигрантов русскому языку в детских садах. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минпросвещения.

"Для нивелирования языковых барьеров и иных трудностей при включении в него детей дошкольного возраста, для которых русский язык является неродным, министерство планирует провести повышение квалификации работников детских садов, специализирующихся на деятельности в области социолингвистической адаптации. Запущен соответствующий конкурс, нацеленный на разработку и внедрение вариативных моделей повышения квалификации, а также подготовку тьюторов для обеспечения этого процесса", - сказали в пресс-службе.

В министерстве считают, что это "усилить распространение образования на русском языке". Итоги работы планируется представить к концу 2019 года.

В Минпросвещения напомнили, что "подготовка высококвалифицированных педагогических кадров в системе дошкольного образования - одна из отличительных качеств, характеризующих отечественную систему образования". "Равенство и доступность к качественному образованию предоставляются каждому ребенку, проживающему на территории страны", - подчеркнули в министерстве.