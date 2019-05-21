В Мурманске проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево

МУРМАНСК, 21 мая. /ТАСС/. Прощание с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево началось в Мурманске в областном дворце культуры и творчества имени С. М. Кирова, передает корреспондент ТАСС.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще десять были госпитализированы.

Первая часть церемонии прощания проходит в закрытом режиме, в ней участвуют родные погибших. В 9:40 мск проститься с жертвами катастрофы смогут все жители города, продлится церемония до 10:20 мск. Затем в церкви Спаса-на-водах и в Свято-Никольском кафедральном соборе состоится отпевание.

Как сообщали власти региона, церемония захоронения восьми погибших пройдет на городском кладбище в поселке Мурмаши под Мурманском. По данным пресс-службы правительства области, восемь человек будут похоронены в Мурманске, по одному - в Североморске, Ковдоре, Кандалакше и двое - в Полярных Зорях. Тела еще 14 жертв трагедии из Мурманской области будут, по желанию родных, отправлены из Москвы в другие регионы России.

Как сообщалось, по факту ЧП возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.