Трамп три раза прерывал выступление из-за плохого самочувствия своих сторонников

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник в течение 45 минут три раза приостанавливал свое выступление перед сторонниками в городе Монтурсвилл (штат Пенсильвания) после того, как присутствовавшим становилось плохо. Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

"Есть ли здесь врач? Нам нужен врач!" - сказал президент, заметив в толпе свою сторонницу, которой стало плохо. Первый инцидент случился через 10 минут после начала его выступления.

"Доктор, не торопитесь", - отметил Трамп, прервав свое выступление на несколько минут, дав медику оказать помощь зрительнице. Глава государства при этом утверждал, что его сторонники долго - часами и даже днями - ждали его выступление на жаре. Врачи увезли женщину на инвалидной коляске, Трамп поблагодарил их за оказание медицинской помощи.

Через 10 минут стало плохо уже другой стороннице Трампа, который вновь прервал свое выступление. "Тот же доктор, да? Он хорошо выполняет свою работу", - отметил глава государства.

"Доктор, не торопитесь. У нас есть целая ночь", - сказал глава государства, когда уже третьему его стороннику стало плохо. Вновь прервав выступление, президент предположил, что из-за слишком яркого освещения присутствующим становится дурно. "Я не знаю, кто устанавливал эти прожекторы, но они очень яркие <...> Я думаю, именно из-за них люди падают, сумасшедшие прожекторы", - подчеркнул он.

В понедельник температура в городе поднялась до 25 градусов по Цельсию, а влажность достигала 40%. Трамп провел выступление на летном поле, где приземлился его президентский самолет. Как сообщили журналисты пресс-пула Белого дома, сторонники пришли к этому месту за семь часов до начала выступления.

Пять президентских сроков

Во время выступления Трамп в шутку предположил, что мог бы провести пять сроков на посту президента США. "Теперь у нас будет второй [президентский] срок, - выразил уверенность президент. - У нас будет еще один [срок], и это будет здорово".

"И тогда мы сведем их (демократов - прим. ТАСС) с ума. И, может быть, если нам действительно это очень понравится, и если дела будут и дальше идти так, как они идут, мы сделаем то, что должны. Готовы? Мы проведем три [срока на посту президента] и четыре, и пять", - пошутил американский лидер во время выступления.

Трамп уже не первый раз шутит по поводу того, что проведет на посту президента более двух сроков. Ранее в этом месяце он поделился на своей странице в Twitter сообщением, написанным американским юристом Джерри Фалуэллом - младшим, в котором тот призвал продлить президентский срок Трампа на дополнительные два года в связи с продолжавшимся все это время расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, которое так и не выявило сговора его предвыборного штаба с Россией.