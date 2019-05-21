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Трамп вручит специальный кубок победителю турнира сумо во время визита в Японию

Символизирующая дружбу между двумя странами награда изготовлена по заказу американского правительства

ТОКИО, 21 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего 25-28 мая визита в Японию посетит турнир по сумо и вручит специальный кубок победителю майского басё. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Награда, символизирующая дружбу между двумя странами, изготовлена по заказу правительства Соединенных Штатов. "Мы вместе посетим турнир сумо в Токио, и господин Трамп вручит президентский кубок победителю", - сказал Абэ. Для двух лидеров недалеко от дохё (арена для схваток - прим. ТАСС) поставят стулья, поскольку самые лучшие места в зале Рёгоку, где проходят турниры, предполагают размещение на полу на подушках.

К сожалению, Абэ и Трамп не смогут посмотреть традиционную воскресную схватку двух ёкодзун (высший титул в сумо - прим. ТАСС), поскольку самый титулованный борец монгольского происхождения Хакухо пропускает турнир из-за травмы. При этом единственный оставшийся ёкодзуна Какурю из Монголии пока идет вровень с грузинским сумоистом Тотиносином - оба имеют в своем активе восемь побед и одно поражение.

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ЯпонияТрамп, Дональд
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