Комитет Госдумы вынес на 28 мая законопроект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал принять во втором, основном чтении проект закона об ужесточении уголовной ответственности за дорожно-транспортные происшествия (ДТП) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди. Вопрос предложено вынести на рассмотрение нижней палаты 28 мая.

"Выносим на 28 мая", - объявил глава комитета Павел Крашенинников. К редакции второго чтения были рекомендованы две поправки, "не влияющие на суть законопроекта", добавил он.

Авторами концепции законопроекта выступили представители всех фракций Госдумы. Они предложили внести поправки в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Как пояснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, выступивший одним из авторов законопроекта, ответственность в случае причинения тяжкого вреда здоровью предлагается увеличить с четырех лет до трех-семи лет лишения свободы, при гибели человека - с двух-семи лет до 5-12 лет, в случае смерти двух или более лиц - с четырех-девяти лет до 8-15 лет лишения свободы. Одновременно поправками в статью 263 УК РФ предусматривается ужесточение санкций за совершение аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в метрополитене.

Фактически, по словам Пискарева, новыми нормами наказание за "пьяные" ДТП приравнивается к наказанию за умышленное убийство.