Решение по храму в Екатеринбурге примут на основе опроса общественного мнения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Решение по строительству в Екатеринбурге храма святой Екатерины будет принято по итогам опроса общественного мнения, сообщил во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Сейчас администрация города ведет работу по изучению общественного мнения и по другим площадкам для строительства храма. Этот вопрос будет обсуждаться. Процесс начался, решение будет принято на основе общественного мнения", - сказал Куйвашев на заседании Законодательного собрания региона.

В мэрии Екатеринбурга ТАСС уточнили, что за сутки поступило более 2,5 тыс. предложений от местных жителей по новому месту для возведения храма. "За прошедшие сутки мы получили 2530 предложений от горожан, связанных с местом под строительство храма. На данный момент обработано 85 заявлений", - сказал собеседник агентства.