Полицейские спасли медвежонка, который сидел на цепи в доме под Ростовом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции спасли медвежонка, который сидел три дня на цепи в доме в Ростовской области. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В отдел МВД России "Азовский" поступило сообщении о том, что в одном из домов Кулешовского сельского поселения слышен рев животного. Старший участковый уполномоченный майор полиции Роман Лобанов установил, что истощенный медвежонок прикован цепью, находится без воды и еды. Прибывшие коллеги вместе с ним накормили и напоили его, а затем ухаживали за ним в течение суток до прибытия ветеринара и специалиста по работе с животными, которые перевезли малыша в новое место обитания", - отметила она.

По ее словам, полицейские нашли и опросили хозяйку дома и ее соседей. Выяснилось, что женщина сдавала помещение в аренду. Жильцы съехали, не оповестив ее о своем решении, об оставленном животном она не знала. По словам соседей, они слышали рычание, но боялись зайти в дом.

"Благодаря слаженным действиям полицейских и сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, маленький медведь спасен, находится в хороших условиях и идет на поправку", - заключила Волк.