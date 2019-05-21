Затонувшую на Пхукете лодку, где погибли 47 туристов из Китая, выставили на аукцион

БАНГКОК, 21 мая. /ТАСС/. Туристическое судно "Феникс", в результате крушения которого у берегов острова Пхукет в прошлом году погибли 47 китайских туристов, вошла в число 48 предметов, выставленных на аукцион Управлением по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO). Как сообщило во вторник само ведомство, торги состоятся 22 мая.

Потенциальным покупателям разрешили во вторник оценить состояние выставленных на продажу на разных площадках предметов. Заинтересованные в покупке "Феникса", стартовая цена которого составляет 900 тыс. батов ($28,1 тыс.), должны посетить верфь Раттаначай на острове Пхукет, пишет газета The Nation. Вместе с тем на аукционе выставлены различные мобильные телефоны, амулеты и украшения, которые до этого находились в главном офисе управления. Фотографии и информация о лотах также размещены на сайте AMLO.

Кроме того, с молотка уйдут квартиры в кондоминиумах в провинции Чонбури. Среди них - жилые площади 71,23 кв. м за 13 млн батов ($407,1 тыс.), 55 кв. м за 4,4 млн батов ($137,8 тыс.) и 30 кв. м за 3 млн батов ($93,9 тыс.). Все они расположены в курортном городе Паттайя.

5 июля 2018 года два туристических судна ("Феникс" и "Серенат"), на борту которых находились более 100 человек, преимущественно китайцев, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Все находившиеся на "Серенате" 39 человек были спасены. На "Фениксе" находились 103 человека - 89 туристов и 14 членов команды. Погибли 47 человек, 56 спасены.

18 ноября "Феникс" был поднят со дна моря и доставлен в доки для более детального изучения. Специалисты установили, что лодка имела нестандартную конструкцию и в ней был установлен двигатель от грузовика. Кроме того, судно было незаконно одобрено к эксплуатации, а его проект, который должен состоять из 40-50 страниц чертежей, имел лишь пять.