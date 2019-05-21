Вологодские власти намерены выплачивать пособия семьям, воспитывающим детей-сирот

ТАСС, 21 мая. Власти Вологодской области намерены выплачивать денежные пособия семьям, в которых воспитываются дети-сироты. Размер выплаты составит 3 тыс. рублей на ребенка, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Предлагается установить совершенно новую меру социальной поддержки, которой никогда не было в нашем законодательстве. С 1 января 2020 года семьи, воспитывающие детей, которые остались без родителей, будут получать выплату в размере 3 тыс. рублей на приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей для этих ребят", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора региона Эдуарда Зайнака.

По данным пресс-службы, выплата будет предоставляться ежегодно в начале учебного года вне зависимости от того, в какой класс идет ребенок. На новую инициативу из областного бюджета власти планируют дополнительно выделять около 10 млн рублей в год.

"На данный момент в области более 4,3 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, из них более 3,8 тыс. проживают в приемных семьях. Денежная выплата для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой в семьях, в том числе в приемных, - это инициатива главы региона Олега Кувшинникова", - отмечается в сообщении.