В 2020 году база данных камер ГИБДД будет выявлять машины - двойники

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Единая база данных видеокамер слежения, которая заработает в РФ в полной мере к началу 2020 года, позволит ГИБДД обнаруживать машины с одинаковыми номерами. Об этом ТАСС сообщил главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников.

"Сейчас есть ситуации, когда правонарушители знают, что в Москве, допустим, есть машина определенной марки с определенным номером. Они находят такую же машину в регионе и делают ей аналогичный поддельный номер, и в итоге штрафы приходят человеку, который зарегистрировал машину законно и правила не нарушал", - сказал глава ГИБДД.

По его словам, единая база данных позволит оперативно выявлять машины с поддельными номерами. "Эта база данных уже существует, но когда она заработает в полную силу, сотрудники ГИБДД смогут видеть такие машины с нелегальными номерами в онлайн-режиме", - отметил Черников, добавив, что за подделку номеров водителей может ждать наказание в виде лишения прав.