"Одноклассники" стали официальной соцсетью ВДНХ

"Одноклассники" стали официальной онлайн-площадкой ВДНХ, на которой в год 80-летия выставки пройдут трансляции со всех ключевых событий комплекса. Как отмечается в сообщении "Одноклассников", благодаря этому партнерству ВДНХ получит дополнительную аудиторию.

"Миллионы пользователей соцсети по всему миру смогут увидеть все самое интересное из обширной культурно-образовательной программы выставки и одноименного парка", - сообщают в соцсети.

В своей официальной группе ВДНХ покажет прямые эфиры с крупнейших событий лета: международного фестиваля искусств "Вдохновение", запуска в космос спутника, брендированного символикой ВДНХ, открытия Зеленого театра - главной концертной площадки ВДНХ.

Пользователям соцсети также будут доступны приложения с онлайн-гидами, созданные по мотивам экспозиций выставки.