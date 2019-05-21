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"Одноклассники" стали официальной соцсетью ВДНХ

Пользователи смогут наблюдать трансляции со всех ключевых событий выставки, им также будет доступно специальное приложение

"Одноклассники" стали официальной онлайн-площадкой ВДНХ, на которой в год 80-летия выставки пройдут трансляции со всех ключевых событий комплекса. Как отмечается в сообщении "Одноклассников", благодаря этому партнерству ВДНХ получит дополнительную аудиторию.

"Миллионы пользователей соцсети по всему миру смогут увидеть все самое интересное из обширной культурно-образовательной программы выставки и одноименного парка", - сообщают в соцсети.

В своей официальной группе ВДНХ покажет прямые эфиры с крупнейших событий лета: международного фестиваля искусств "Вдохновение", запуска в космос спутника, брендированного символикой ВДНХ, открытия Зеленого театра - главной концертной площадки ВДНХ. 

Пользователям соцсети также будут доступны приложения с онлайн-гидами, созданные по мотивам экспозиций выставки.

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