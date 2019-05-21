АСИ открыло первые "Точки кипения" на базе университетов в 10 городах России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первые пространства коллективной работы "Точка кипения" на базе университетов открылись во вторник в 10 российских городах. Трансляция открытия центров прошла в рамках пресс-конференции в ТАСС.

"Точки кипения" создаются при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках программы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Мы сегодня собрались, чтобы открыть первые 12 "Точек кипения" в университетах по всей стране", - сказала на пресс-конференции глава АСИ Светлана Чупшева.

Новые пространства коллективной работы появились в Череповце, Нальчике, Новосибирске, Омске, Хабаровске, Туле, Ульяновске, Ярославле. По два центра открылось в Ростове-на-Дону и Томске. Формат и направление работы будут разными для каждой "точки", они будут зависеть от направленности университета.

Руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева отметила, что в некоторых городах, в которых открываются "Точки кипения", вузы уже участвуют в обновлении городского пространства. В качестве примера она привела Томск, где реализуется проект "Живая лаборатория", направленный на создание общественных пространств и благоустройство городской среды.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, говоря о преимуществах открытия "Точек кипения" для самих вузов, отметил, что они первыми получат предложение участвовать в стартующей в 2019 году региональной акселерационной программе НТИ и смогут рассчитывать на компенсацию расходов при реализации проектов. "Первое предложение об участии, в котором мы компенсируем все расходы, будет сделано именно тем 12 университетам, которые сегодня участвуют в открытии", - сказал он.