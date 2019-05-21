Песков заявил, что Кремль не вправе вмешиваться в ситуацию с увольнением журналистов "Ъ"

"Безусловно, Кремль следит [за ситуацией]. "Коммерсантъ" - это авторитетное, качественное и высокопрофессиональное издание, которое наряду с другими самым активным образом освещает деятельность президента. В этой связи мы не можем без интереса и без внимания оставлять такие процессы, которые происходят в редакции", - заявил он.

В то же время, добавил представитель Кремля, "все, что происходит между этими журналистами и редакцией, - это исключительно корпоративный вопрос этого издания". "Мы не считаем себя вправе и не имеем ни малейшего намерения каким-то образом вмешиваться в эти процессы", - сказал он, подчеркнув, что деятельное участие Кремля в этой ситуации, "безусловно, исключено".

Пресс-секретарь главы государства заверил, в Кремле с уважением относятся к редакции "Коммерсанта" за их высокопрофессиональный подход к работе. "Мы не со всем соглашается, но тем не менее мы действительно уважаем профессионализм редакции. Мы также хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории. С Ваней Сафроновым мы взаимодействовали и работали еще, когда Путин был председателем правительства. Это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем", - заявил Песков.

При этом пресс-секретарь отказался комментировать содержание статьи, ставшей причиной увольнения журналистов газеты, в которой речь шла о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко якобы в мае может встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ее возможных уход с должности главы верхней палаты парламента. Песков отметил, что "в мае у Матвиенко было штук 20 встреч с президентом, в апреле - штук 30, они встречаются очень часто, иногда это ежедневное общение". Он также подчеркнул, что в Кремле традиционно не комментируют слухи, "тем более кадровые слухи".

Увольнение журналистов

20 мая стало известно об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсантъ". Журналисты сообщили, что это связано с опубликованной в апреле заметкой о возможной смене спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил, что причина увольнения - нарушение журналистами стандартов редакционных правил издания. В знак несогласия с увольнением заявления об уходе написали 11 журналистов, включая весь отдел политики.

Представитель акционера издательского дома "Коммерсантъ" Алишера Усманова сообщил, что бизнесмен не вмешивается в редакционную политику, не принимал решений об увольнении сотрудников издания и узнал о них из сообщений прессы.