Песков подтвердил, что госслужащим вернули зарплаты, сокращавшиеся на 10%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зарплата сотрудников администрации главы государства, несколько лет назад сокращенная на 10%, вернулась на прежний уровень.

Ранее РБК сообщило, что с 1 января 2019 года сотрудники администрации президента и аппарата правительства получают столько же, сколько в 2014 году. По указу президента РФ Владимира Путина ежемесячное денежное вознаграждение госслужащих сокращалось на 10%.

"Да, я могу это подтвердить, это действительно так", - сказал Песков журналистам об отмене сокращения зарплат на 10%. При этом он подчеркнул, что, "к сожалению, речь не идет об увеличении [зарплат] - просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году".

Представитель Кремля напомнил, что "тогда решение принималось в связи с дефицитным бюджетом". "Сейчас бюджет исполняется с профицитом, и те факторы, которые требовали сокращение зарплат на 10%, сейчас исчезли, поэтому зарплата вернулась в прежнее состояние без какого-либо увеличения", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Говоря о возможности повышения заработка госслужащих, Песков связал его с "увеличением профицита бюджета". "Это не может исполняться только в отношении госслужащих, это связано с общим уровнем зарплат", - указал он. Однако, по словам представителя Кремля, "пока таких факторов нет, и пока об увеличении [зарплат] речь не идет".