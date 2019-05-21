Путин в ближайшие месяцы не собирается отдыхать в Тыве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. График президента Владимира Путина в ближайшие месяцы не позволяет ему выкроить пару дней для традиционного отдыха в Тыве, но исключать этого нельзя. Об этом во вторник журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, президент ежегодно Тыву посещает. Это бывает, как правило, вместе с Сергеем Шойгу [министром обороны РФ]. Пока на ближайшие какие-то месяцы таких планов нет", - сказал представитель Кремля.

Тем не менее, по словам Пескова, "с другой стороны <...> если появляется небольшое окошко в один-два дня у президента, он зачастую, с учетом географии своих поездок и передвижений, такие остановки на один-два дня делает". "Мы сообщим вам, если это произойдет", - пообещал он.

Комментируя вопрос, поздравил ли Путин Шойгу с днем рождения, которому во вторник исполнилось 64 года, Песков ответил утвердительно. "Я думаю, что скорее всего президент уже поздравил Шойгу. Просто я не имею подтверждения, но убежден, что он уже это сделал", - сказал пресс-секретарь главы государства.