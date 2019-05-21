{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава комитета Госдумы призвал не допустить эскалации конфликта в газете "Коммерсантъ"

Леонид Левин выразил надежду, что стороны сделают все возможное с целью нахождения законного и справедливого решения в интересах читателей
Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин призвал сделать все, чтобы не допустить эскалации конфликта в газете "Коммерсантъ".

На эту тему

"Развитие событий вокруг ведущей общественно-политической газеты страны не может не вызывать тревогу у всех граждан, хоть сколько-то вовлеченных в жизнь общества", - приводит слова парламентария во вторник его пресс-служба. "Коммерсантъ", всегда бывший образцом в плане формирования новостной повестки, фактически остался без политического направления. При этом конфликт продолжает расширяться", - констатировал он.

"В сложившейся непростой ситуации, понимая, что свободы высказывания мнения и распространения информации священны, хочется все же избежать дальнейшей эскалации этого спора", - подчеркнул Левин, отметив, что речь идет не только о трудовых отношениях, но и о принципах журналистской работы. "Хотелось бы, чтобы стороны сделали все возможное с целью нахождения законного и справедливого решения в интересах читателей", - заключил он.

20 мая стало известно об увольнении спецкорреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсантъ". Журналисты сообщили, что это связано с опубликованной в апреле заметкой о возможной смене спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с тем гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил, что причина увольнения - нарушение журналистами редакционных стандартов. В знак несогласия с увольнением заявления об уходе написали 11 журналистов, включая весь отдел политики.

Представитель акционера издательского дома "Коммерсантъ" Алишера Усманова сообщил, что бизнесмен не вмешивается в редакционную политику, не принимал решений об увольнении сотрудников издания и узнал о них из сообщений прессы.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияЛевин, Леонид ЛеонидовичУсманов, Алишер Бурханович
СМИ: забравшийся на Эйфелеву башню оказался выходцем из России
По информации радиостанции Europe 1, мужчина находится в статусе просителя убежища во Франции
Читать полностью