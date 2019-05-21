Глава комитета Госдумы призвал не допустить эскалации конфликта в газете "Коммерсантъ"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин призвал сделать все, чтобы не допустить эскалации конфликта в газете " Коммерсантъ ".

"Развитие событий вокруг ведущей общественно-политической газеты страны не может не вызывать тревогу у всех граждан, хоть сколько-то вовлеченных в жизнь общества", - приводит слова парламентария во вторник его пресс-служба. "Коммерсантъ", всегда бывший образцом в плане формирования новостной повестки, фактически остался без политического направления. При этом конфликт продолжает расширяться", - констатировал он.

"В сложившейся непростой ситуации, понимая, что свободы высказывания мнения и распространения информации священны, хочется все же избежать дальнейшей эскалации этого спора", - подчеркнул Левин, отметив, что речь идет не только о трудовых отношениях, но и о принципах журналистской работы. "Хотелось бы, чтобы стороны сделали все возможное с целью нахождения законного и справедливого решения в интересах читателей", - заключил он.

20 мая стало известно об увольнении спецкорреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсантъ". Журналисты сообщили, что это связано с опубликованной в апреле заметкой о возможной смене спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с тем гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил, что причина увольнения - нарушение журналистами редакционных стандартов. В знак несогласия с увольнением заявления об уходе написали 11 журналистов, включая весь отдел политики.

Представитель акционера издательского дома "Коммерсантъ" Алишера Усманова сообщил, что бизнесмен не вмешивается в редакционную политику, не принимал решений об увольнении сотрудников издания и узнал о них из сообщений прессы.