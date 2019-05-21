Московский омбудсмен посетит Рауфа Арашукова в СИЗО "Лефортово"

"Планирую, если все нормально сложится, в пятницу посетить Рауфа Арашукова в СИЗО Лефортово. Посмотрю, какие условия, какие проблемы", - сказала омбудсмен во вторник ТАСС.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена в ближайшее время посетить временно отстраненного сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, содержащегося в столичном СИЗО "Лефортово".

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Ранее сообщалось, что Арашуков пожаловался правозащитникам на отсутствие халяльного (разрешенного нормами шариата) питания в изоляторе.

Потяева сообщила ТАСС, что намерена проработать этот вопрос. "СИЗО это не санаторий. У нас единые требования, утверждается единый рацион, единый конкурс. Родственники могут передавать [халяльное питание], если это нужно, кроме того, там работает интернет-магазин, можно приобретать на свои средства то, что относится к этой категории продуктов", - сказала омбудсмен.

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), по ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля") и по ч. 2 ст. 105 УК РФ за организацию убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января сенатор был арестован, 12 марта Басманный суд Москвы постановил временно отстранить его от должности сенатора. Решение принято судом по ходатайству Главного следственного управления СК РФ на срок расследования уголовного дела.