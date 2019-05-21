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Главред "Коммерсанта" подписал заявления на увольнение 11 журналистам

Ранее журналист газеты Мария-Луиза Тирмастэ сообщила, что подавшим заявление на увольнение сотрудникам отдела политики заблокировали пропуска
Шеф-редактор и генеральный директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин Артем Геодакян/ТАСС
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Шеф-редактор и генеральный директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Шеф-редактор и генеральный директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин подписал заявления на увольнение сотрудникам, которые высказали несогласие с ранее принятым решением об увольнении их коллег из отдела политики. Об этом ТАСС во вторник заявил Желонкин.

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"Почему не подписаны? Подписаны [заявления]", - сказал Желонкин. Он уточнил, что заявления подписаны всем 11 журналистам.

Ранее журналист газеты Мария-Луиза Тирмастэ опубликовала сообщение в Facebook, в котором говорится, что подавшим заявление на увольнение журналистам отдела политики "Коммерсанта", "которые еще не уволены", заблокировали пропуска, они не могут попасть в редакцию.

"Пропуска никому не блокировали. Постоянные пропуска им просто заменены на временные", - сказал Желонкин.

Ранее он сообщал, что увольнение специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова связано с нарушением журналистами редакционных правил издания, а не с конкретной публикацией, в которой шла речь со ссылкой на источники о возможной смене председателя Совета Федерации. Заявления их коллег из-за несогласия с этим решением Желонкин назвал методом давления.

Представитель акционера издательского дома "Коммерсант" Алишера Усманова сообщил, что бизнесмен не вмешивается в редакционную политику, не принимал решений об увольнении сотрудников издания и узнал о них из сообщений прессы.

Союз журналистов России выразил глубокую озабоченность ситуацией вокруг увольнения сотрудников издания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией, но не может вмешиваться, так как это исключительно корпоративный вопрос.

В новость были внесены изменения (13:37 мск) - добавлены подробности после второго абзаца

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